"Vicchio promuove l'iniziativa "Adotta un’aiuola" per la cura degli spazi verdi pubblici"

Anche il Comune di Vicchio, come altri in Mugello, lancia l’iniziativa "Adotta un’aiuola", per coinvolgere cittadini ed operatori economici nella manutenzione degli spazi verdi pubblici. E l’amministrazione invita a presentare in Comune le proprie idee in merito. Sono previste due modalità per contribuire, in forma volontaria, alla riqualificazione e manutenzione di alcuni spazi verdi pubblici: contratti di sponsorizzazione con operatori economici (ditte individuali, cooperative, consorzi, associazioni di categoria, circoli e istituti di credito) oppure contratti di collaborazione con privati cittadini. L’adozione ha durata minima di due anni e nell’area verde potranno essere installati cartelli di sponsorizzazione. Tutti gli interessati potranno trovare maggiori informazioni sul sito internet e sui canali social del Comune. Sulla pagina web, in particolare, sono disponibili il bando e i moduli di domanda. Per ulteriori informazioni è possibile telefonare al numero 055 8439272, o scrivere a [email protected]

N.D.R.