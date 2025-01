Vicchio, passaggio a livello si blocca per la nebbia: disagi per pendolari e automobilisti

Vicchio (Firenze), 8 gennaio 2025 – A Vicchio il funzionamento anomalo del passaggio a livello ha creato non pochi disagi: sollecitato l’intervento. Il sindaco ha scritto a Rfi riportando le preoccupazioni per quanto successo il 4 gennaio. Non bastavano ritardi e cancellazioni di treni, ora ci si mette anche il passaggio a livello sulla SP 551 a creare disagi. E’ stata una mattinata nera quella di sabato 4 gennaio per automobilisti e pendolari. Per gli automobilisti fermi sulla Provinciale, in entrambe le direzioni; per i pendolari in attesa dell’arrivo o partenza del treno. E’ successo a causa di un funzionamento anomalo del passaggio a livello sul quale è stata installata di recente una moderna tecnologia volta alla sicurezza del traffico stradale e ferroviario. La presenza di folta nebbia sembrerebbe all’origine dell’episodio: il sistema intelligente avrebbe rilevato la fitta coltre di nebbia come ostacolo, abbassando automaticamente le sbarre. Il sindaco di Vicchio Francesco Tagliaferri ha tempestivamente segnalato la criticità tramite social e scritto a Rfi chiedendo un rapido intervento: “In tali condizioni meteo il passaggio a livello si è abbassato chiudendo la viabilità per numeroso tempo, causando così l’interruzione della viabilità stessa e dei collegamenti, nonché provocando vari ritardi e cancellazioni dei treni. Questa situazione ha comportato forti disagi sia ai pendolari sia agli automobilisti”. Il primo cittadino vicchiese ha espresso preoccupazione per quanto accaduto, “non solo riguardo ai disagi su servizio di trasporto ferroviario, mezzi privati, bus di linea, ma soprattutto per una situazione di pericolo per la sicurezza e l'incolumità pubblica con mezzi di soccorso e per le emergenze bloccati e impossibilitati a intervenire”. E perciò ha chiesto di risolvere rapidamente la criticità “per evitare ulteriori disagi e non pregiudicare la sicurezza e l’incolumità delle persone”. Rfi ha già fatto sapere che i tecnici stanno eseguendo ulteriori verifiche sull’apparato. L’eliminazione del passaggio a livello è prevista da un accordo risalente al 2017: “E’ una questione di non poco conto ed è all’attenzione dell’Amministrazione comunale - sottolinea il sindaco Tagliaferri -. Occorre un cambio di passo sia sugli impegni infrastrutturali che sul miglioramento del servizio ai pendolari. Lo abbiamo ribadito anche in una mozione approvata nei giorni scorsi in Consiglio comunale”. Maurizio Costanzo