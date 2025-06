Vicchio, pace e diritti: il Comune aderisce alla campagna "R1pud1a" e alle rete Re.A.Dy

Vicchio (Firenze), 26 giugno 2025 - Il Comune di Vicchio ribadisce un netto e deciso no alla guerra e a ogni forma di violenza, a ogni forma di discriminazione e razzismo aderendo alla campagna “R1pud1A” promossa da Emergency e alla rete “Re.A.Dy” (Rete nazionale delle Pubbliche Amministrazioni per prevenire, contrastare e superare le discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere). Dopo l’esposizione della bandiera della Palestina in solidarietà con la popolazione di Gaza e di tutto il popolo palestinese per continuare a sensibilizzare sul valore della pace, sul rifiuto della violenza e sulla difesa dei diritti umani da alcuni giorni campeggiano sulle facciate del palazzo comunale cartelli con la scritta "Questo Comune R1pud1A la guerra". Riguardo a diritti e pari opportunità, aderendo alla rete Re.A.Dy il Comune dichiara la volontà e l'impegno a collaborare tra enti per agire sulle discriminazioni per orientamento sessuale, identità ed espressione di genere. “Pace e diritti uguali per tutti, su questo non ci possono essere compromessi", commenta il sindaco di Vicchio Francesco Tagliaferri.