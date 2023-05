Vicchio fiorisce: è la festa di primavera

Festa di primavera domenica a Vicchio, con un ricco programma che trasformerà per una giornata il centro del paese in un giardino fiorito.

A partire dalle 8 esposizione e vendita di fioristi e vivaisti, mercato straordinario con produttori agricoli e mercatino dell’hobbistica.

La mattinata prevede anche, dalle 10 in poi, una mostra e il convegno sulle orchidee spontanee.

Nel pomeriggio, a partire dalle 15, laboratori ed attività per bambini a cura del Gruppo Agricolo e dell’associazione Olisticamente Mugello e la prima edizione della rassegna "Junior. Fioriscono gli artisti di strada". Da non perdere anche l’intrattenimento musicale a cura del coro della scuola primaria, del Giotto Kiss Music of Vicchio e la Vicchio Folk Band.

Spazio, infine, anche a gruppi ospiti: tra questi il Coro d’Argento del Piemonte e i Maggiaioli di Barberino.

La giornata è organizzata da Comune di Vicchio, da Pro Loco Vicchio e altre associazioni locali.

