Vicchio, targa in memoria dei Martiri di Campo Marte e delle vittime dell’Eccidio Padulivo

Firenze, 25 aprile 2025 - Una targa in memoria dei cinque Martiri di Campo di Marte e delle vittime dell’Eccidio di Padulivo è stata apposta sulla facciata del palazzo comunale in piazza Giotto. La cerimonia di scoprimento si è tenuta oggi, 25 Aprile, in occasione dell'80esimo anniversario della Liberazione, alla presenza delle autorità, i familiari delle vittime e la locale sezione Anpi.

Sulla targa, realizzata col contributo di familiari, Anpi e Comune, è inciso: "Comune di Vicchio, Medaglia d’argento al merito civile. Nell’ottantesimo anniversario della Liberazione dell’Italia il Popolo di Vicchio ricorda la fucilazione dei Martiri di Campo di Marte del 22 marzo 1944, l’Eccidio di Padulivo del 10-11 luglio 1944 e tutte le vittime della ferocia nazifascista per trasmettere la memoria del loro sacrificio e riaffermare i valori di pace, giustizia e libertà sanciti dalla nostra Costituzione".

Lo scoprimento della targa è stato preceduto dalla lettura di pensieri di tre alunni dell'istituto comprensivo, Sophie, Lia e Tomas Ilic, sui Martiri di Campo di Marte, cinque giovani uccisi barbaramente con un'esecuzione pubblica dai fascisti nel '44, la deposizione di una corona d'alloro e di un fiore in ricordo di tutte le vittime della barbarie nazifascista. Le celebrazioni sono iniziate con il giro commemorativo ai cippi e ai monumenti ai caduti nelle frazioni e si sono concluse con la commemorazione al Monumento ai Caduti in piazza della Vittoria con gli interventi del presidente della locale sezione Anpi e del sindaco Tagliaferri.