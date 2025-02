Viale Europa, via ai lavori per il nuovo centro di comunità

FIRENZEEntro un anno casa di comunità in viale Europa. Finanziata in gran parte con fondi Pnrr, per un investimento complessivo di 4,1 milioni, nascerà in particolare tra viale Europa e l’intersezione con via Marco Polo. Un lavoro che ha coinvolto Comune di Firenze, che ha concesso gratuitamente il terreno, Regione Toscana e Ausl Toscana Centro: all’interno ci saranno funzioni sanitarie ma anche sociali "come i punti anagrafe", hanno tenuto a dire sia il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani che la sindaca Sara Funaro. La casa di comunità, il cui cantiere è stato inaugurato ieri, sorgerà su un’area totale di 2mila metri quadrati. Circa mille ospiteranno l’edificio di tre piani (di cui uno interrato), mentre nei restanti ci saranno spazi verdi e parcheggi. Il presidio sarà aperto sette giorni su sette, notte e giorno: all’interno ci saranno anche spazi per i medici e pediatri di famiglia e infermieri di comunità, il Cup, assistenza medica di prossimità, il Pua ovvero il punto unico di accesso sanitario e amministrativo. Giani ha sottolineato che la "casa di comunità diventerà un riferimento in un’area densamente abitata", mentre Funaro ha sottolineato che l’investimento "darà un’ulteriore risposta" ad un’area dove vivono tanti anziani.Niccolò Gramigni