Incendio in viale Belfiore, scooter a fuoco: due auto e una moto avvolte dalle fiamme

Firenze, 3 luglio 2023 – Paura in viale Belfiore a Firenze poco prima dell’incrocio con viale Redi. Uno scooter parcheggiato al lato della strada è andato a fuoco. L’incendio si è esteso a una moto e a due auto. Come si vede in un video pubblicato dalla pagina su Instagram Welcome To Florence si vede una auto grigia, una Mitsubishi, completamente avvolta dalle fiamme.

Una lunga colonna di fumo nero si è poi alzata in cielo. Fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta nell’incendio. Sul posto sono intervenuti due automezzi dei vigili del fuoco e la polizia municipale per la viabilità.