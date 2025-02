Viaggio nella Cappella dei Magi

Per San Valentino Palazzo Medici Riccardi apre le sue porte per un’esperienza unica, dedicata alla celebrazione dell’amore in una cornice di straordinaria bellezza. In un’atmosfera sospesa nel tempo, tra capolavori rinascimentali e suggestioni musicali, la Cappella dei Magi accoglierà le coppie che desiderano vivere questa magica serata con una visita ed un concerto esclusivo a cura de La Filharmonie, all’interno del celebre capolavoro di Benozzo Gozzoli. La serata continuerà con un esclusivo brindisi nella Galleria terrena, dove nel 1469 Clarice Orsini organizzò il banchetto in occasione delle nozze con Lorenzo il Magnifico. A coronare l’evento, ogni coppia sarà immortalata in una fotografia, un ricordo prezioso di una serata vissuta in uno dei luoghi più affascinanti di Firenze. Le visite si effettueranno dalle 18 alle 21 ogni 20 minuti. I posti sono limitati, è obbligatoria la prenotazione. Info: [email protected] o 055.2760552.