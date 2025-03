Viaggio della memoria. Il Comune al fianco di Aned e Bella Ciao

Viaggio della memoria, il comune sostiene il progetto. L’iniziativa è promossa e coordinata da Aned e dal Circolo Bella Ciao, si svolgerà dall’8 al 12 maggio. L’amministrazione, con una delibera di giunta, ha stanziato un contributo a parziale copertura della spesa totale fino a quasi il 50% dell’importo complessivo in modo da consentire la partecipazione all’iniziativa di nove studenti delle scuole medie scandiccesi, tre per ogni istituto comprensivo. "Questo viaggio non è solo un’opportunità per ricordare – afferma la sindaca che parteciperà al viaggio – ma anche un momento educativo fondamentale per le nuove generazioni".