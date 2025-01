Viaggi della memoria. Il Consiglio comunale incontra i ragazzi

Il consiglio comunale incontra gli studenti delle scuole di Scandicci che hanno preso parte al Viaggio della Memoria 2024. L’iniziativa, prevista in coda alla seduta di questo pomeriggio, è tra quelle organizzate per celebrare l’appuntamento di quest’anno. L’appuntamento è fissato alle 18,30. Interverranno la sindaca Claudia Sereni, il presidente del consiglio comunale Gianni Borgi, il presidente di Aned (Associazione nazionale ex deportati nei campi nazisti) Lorenzo Tombelli e una rappresentanza dei ragazzi che hanno preso parte al viaggio svoltosi nel 2024, accompagnati da un docente.

Previsti anche gli interventi dei gruppi consiliari su temi attinenti al Viaggio della Memoria. L’amministrazione comunale organizza tutti gli anni molti appuntamenti per il giorno della memoria, in collaborazione col comitato cittadino che vede la partecipazione delle associazioni combattentistiche, dell’Anpi, Aned, Arco.

Spunti di riflessione, eventi culturali, convegni, incontri, e il viaggio della memoria organizzato con i circoli cittadini sono da sempre nel programma organizzato dal comune e rivolto non solo ai ragazzi delle scuole, ma aperto anche a tutti i cittadini di Scandicci.