Viadotto dell’Indiano, chiude la rampa di discesa su viuzzo dei Sarti. Ecco quando

Firenze, 4 dicembre 2023 - Nella notte tra mercoledì 6 e giovedì 7 dicembre sono in programma i lavori di completamento della posa delle barriere fonoassorbenti sul Viadotto dell’Indiano. Le operazioni riguardano la rampa di uscita su viuzzo dei Sarti sulla direttrice verso Scandicci.

In orario 20-7 la rampa sarà chiusa fino all’incrocio con viuzzo dei Sarti mentre nel tratto dal viadotto a piazza Caduti dei Vigili del Fuoco sarà istituito un senso unico in direzione di quest’ultima. Percorso alternativo per viuzzo dei Sarti (con limite di altezza 4,60 metri): Viadotto dell’Indiano-via dell’Argingrosso direzione via Canova-via Canova-viuzzo dei Sarti.

Itinerario alternativo per viuzzo dei Sarti (con limite di peso di 35 quintali): Viadotto dell’Indiano-via dell’Argingrosso direzione Poderaccio-via dell’Argingrosso direzione via Teresa Mattei-via Teresa Mattei-viuzzo dei Sarti.