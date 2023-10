Viadotto dell’Indiano. Restringimenti di carreggiata

Per effettuare alcune ispezioni visive agli stralli del Viadotto dell’Indiano, oggi dalle 9,30 alle 16 sarà istituito un restringimento di careggiata nel tratto dopo l’immissione da via Pistoiese in direzione di Scandicci. Questo intervento potrebbe creare rallentamenti: Palazzo Vecchio raccomanda agli automobilisti di prestare attenzione.