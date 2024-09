Viabilità, opposizione all’attacco: "Serve una consulenza esterna"

"Una consulenza esterna" per redarre un "Piano di revisione della viabilità nel capoluogo e nelle frazioni" per il miglioramento della viabilità nel nostro Comune, contribuendo a una maggiore sicurezza stradale, a una mobilità più efficiente e sostenibile, e a un ambiente urbano più vivibile per tutti i cittadini".

È quanto viene chiesto nella mozione presentata dal gruppo di minoranza Immagina Greve che aveva presentato Filippo Pierini alle ultime elezioni amministrative. Alla base del documento c’è la constatazione che "negli ultimi anni sono emerse criticità riguardanti la gestione del traffico, la sicurezza degli utenti della strada e l’efficienza dei percorsi sia per i veicoli che per i pedoni e i ciclisti". A questo si somma il fatto che "lo sviluppo urbanistico e l’aumento di veicoli che insistono sulle nostre direttive stradali hanno reso necessario un aggiornamento e un adeguamento delle infrastrutture viarie". Ecco dunque, che però "la redazione di un piano di revisione della viabilità deve essere condotta da esperti qualificati in materia, in grado di proporre soluzioni innovative e sostenibili". Per Pierini e gli altri consiglieri del gruppo, "il piano dovrebbe includere, tra l’altro, proposte per il miglioramento della sicurezza stradale, la riduzione dell’inquinamento atmosferico e acustico, la promozione della mobilità dolce, e l’ottimizzazione dei flussi di traffico e la realizzazione compatibile con l’indicazione a ridurre le isole di calore urbane".

Sempre a proposito di mobilità, Immagina Greve ha posto l’attenzione anche sui marciapiedi, al centro di lavori di manutenzione. Che, in realtà per l’opposizione non sono altro che "raffazzonati interventi di rattoppo". Inoltre, "siamo ancora in attesa degli interventi della Città Metropolitana sull’asfaltatura delle strade nel centro storico di Greve, la cui realizzazione era stata promessa in campagna elettorale entro il mese di giugno scorso".

Andrea Settefonti