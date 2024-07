Viabilità, nuovi lavori in programma. Giorni di passione per i residenti

di Sandra Nistri

Incidenti imprevedibili come quello di venerdì scorso che ha bloccato per ore la circolazione ma anche cantieri notturni per lavori autostradali. Anche questa settimana proseguono infatti le chiusure del tratto autostradale che interessa Sesto e Calenzano per interventi, effettuati quando il traffico è sicuramente minore, ma che hanno comunque ripercussioni sulla viabilità ordinaria. Ne sanno qualcosa i residenti nelle frazioni collinari di Calenzano costretti a convivere con il passaggio fino all’alba dei mezzi pesanti sulla strada provinciale 8, decisamente inadatta a questo tipo di traffico. Ieri notte, intanto, nel tratto della A1 tra Calenzano e Barberino del Mugello, era prevista una nuova chiusura dalle 2 alle 5,30 per la necessaria demolizione dell’impalcato del viadotto Goccioloni 2. Anche in questo caso la viabilità alternativa consigliata verso Bologna è stata ancora la provinciale Barberinese.

A Sesto, invece, nei prossimi giorni saranno interessate da lavori le rampe in accesso ed uscita dello svincolo del raccordo autostradale A11 per la realizzazione, da parte di Autostrade per l’Italia, di interventi di manutenzione straordinaria degli apparecchi illuminanti lungo le banchine delle rampe.

In particolare, per le opere in ponte dalle 22 di domani alle 3 del giorno dopo è prevista l’istituzione del divieto di transito veicolare sulla rampa di svincolo direzione Nord in uscita dall’autostrada mentre il 25 luglio dalle 1 alle 6 il divieto sarà in vigore sulla rampa di ingresso.

Le operazioni proseguiranno dalle 22 di giovedì fino alle 3 successive con mezzi che non potranno percorrere la rampa in direzione Sud in uscita dall’autostrada. Il giorno dopo, infine, dalle 1 alle 6 il divieto di transito riguarderà la rampa di svincolo direzione Sud di ingresso in autostrada. Lavori sicuramente necessari quelli effettuati anche nelle ultime settimane in particolare sul tratto autostradale di Calenzano ma che, come ribadito nei giorni scorsi, dal primo cittadino calenzanese Giuseppe Carovani in un incontro con Autostrade per l’Italia necessitano di un coordinamento con il Comune.

La richiesta avanzata, in particolare, è stata quella di accorpare il più possibile i lavori e ricevere un’informazione preventiva da poter trasmettere ai cittadini in prossimità delle chiusure stesse.