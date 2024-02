Viabilità in Oltrarno. In arrivo nuovo cantiere

Via Romana: i lavori in estate. L’intervento riguarderà il rifacimento della carreggiata tra piazza della Calza e via del Ronco, con manutenzione straordinaria e allargamento dei marciapiedi. Il progetto è in fase di adeguamento, con i lavori programmati tra luglio e agosto e successiva riapertura per l’inizio delle scuole.

Le tempistiche soddisfano il presidente di Confesercenti città di Firenze Santino Cannamela. Dall’ultima seduta 2023 della giunta comunale il via libera con stanziamento di 173mila euro. "Questi lavori in via Romana sono importanti perché favoriscono la sicurezza della mobilità pedonale su una viabilità storica che collega Porta Romana a Piazza Pitti - sottolinea l’assessore alla mobilità Stefano Giorgetti -. Il progetto segue il rifacimento già effettuato tra via del Campuccio e via Dà Mori". Al termine dei lavori il progetto prevederà il medesimo numero di posti carico/scarico e handicap, mentre per l’allargamento dei marciapiedi resterebbero gli altri, esigui, posti auto.