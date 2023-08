Viabilità, corsa contro il tempo sui lavori

Tre settimane di cantieri stradali da portare avanti a tempo di record a Campi Bisenzio, prima che inizi l’anno scolastico. Lunedì 28 agosto Publiacqua effettuerà la sostituzione dei chiusini fognari a San Donnino. Da mezzanotte e fino al termine dei lavori verrà istituito il divieto di transito in via Pistoiese, nel tratto compreso tra via Fosso Secco e via Trento con anche il divieto di sosta ambo i lati. In via Tosca Fiesoli sono iniziati i lavori per la realizzazione di una nuova fognatura e fino al termine dell’intervento (non oltre il 15 settembre) è istituito il divieto di transito e sosta su ambo i lati nel tratto compreso tra via Chiella e via Rocco Benini. In via Barberinese deve essere ripristinato il manto stradale e dalle 9 del 29 agosto sino alle 19 del 31 agosto ci sarà il divieto di transito nella rotatoria di via Barberinese e via T. Fiesoli, per la sola parte della rotatoria posta a nord e compresa tra la via Barberinese lato nord e la via T. Fiesoli lato ovest. Il cantiere per la realizzazione della nuova rotonda sulla via Barberinese è il più complesso e deve essere chiuso per il 15 settembre. Per permettere i lavori c’è il divieto di sosta nel tratto compreso tra il civico 36 di via Tassoni e la via dell’Albero, solo sul lato dei civici pari.