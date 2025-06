Un italo-americano per il salto di qualità dell’Antella, ecco i progetti di Gregory Fancelli

Bagno a Ripoli (Firenze), 29 giugno 2025 – L’Antella 99 vuole costruirsi ’casa’ con un progetto finanziato interamente da un privato, destinato a trasformare il futuro della squadra del paese. L’iniziativa punterebbe a dotare il club di una struttura solida e all’avanguardia, essenziale per raggiungere successi sportivi duraturi, per generare un impatto positivo sul territorio e sulla comunità. Questo non è un sogno, ma la visione concreta, promossa da Gregory Fancelli, un italo-americano fiorentino, con domicilio a Bagno a Ripoli; a cui sta cuore la società Antella 99. Con la sua capacità ed esperienza, Fancelli si propone come garante di questa bozza progetto “Antella Arena“ (come si dovrebbe chiamare), assicurando sostenibilità e competitività nel tempo. Una scommessa che, grazie al suo supporto finanziario e alla sua competenza, potrebbe portare risultati straordinari per far decollare la società. Già da alcune settimane, l’area tecnica con il diesse Del Grosso ha allestito una grande squadra: ai tre soli giocatori riconfermati (Calamai-Liquori-Papalini), sono stati aggiunti diversi giocatori di spessore per la categoria di Eccellenza, con l’obiettivo dichiarato di puntare subito in alto.

Ma qual è il progetto che vuole realizzare l’italoamericano? Gregory Fancelli, il finanziatore spiega: “Abbiamo l’intenzione di dare una nuova casa all’Antella e di realizzare un complesso sportivo all’avanguardia con tutte le strutture necessarie per svolgere al meglio l’attività sportiva. L’area individuata per la realizzazione è quella che si estende dal Circolo Ricreativo Culturale di Antella fino al Cimitero Monumentale, zona già destinata a uso sportivo dal Comune di Bagno a Ripoli. I tecnici che hanno esaminato il progetto, hanno confermato la sua fattibilità: struttura che aprirebbe la strada al ritorno nel paese di tutte le squadre, dalla prima a tutte del settore giovanile. Per concretizzare l’iniziativa, finanziata interamente con capitale privato, sarà fondamentale il pieno supporto del Circolo Ricreativo Culturale di Antella e dell’Amministrazione Comunale di Bagno a Ripoli”.

E anche sulla squadra del futuro prossimo Fancelli ha le idee chiare. “E’ stato pensato un mix di giocatori esperti in ogni reparto: – precisa – portieri, difensori, centrocampisti e alcuni attaccanti prolifici, tutti con diverse caratteristiche; più alcuni giovani promettenti. E’ stato creato un forte gruppo con una mentalità vincente, capace di raggiungere obiettivi ambiziosi”.

Si dice che siano stati individuati un bomber da oltre 20 gol a stagione e che i volti nuovi potrebbero essere oltre 15. “L’area tecnica – conferma Fancelli – ha rivoluzionato quasi tutta la rosa con 18 giocatori che metteremo a disposizione del tecnico Iacobelli. I nomi saranno presto annunciati dal presidente Iacopo Innocenti: posso anticipare che sono tutti qualità”.