Botte in strada nella notte, i residenti: "Abbiamo paura"

Firenze, 31 dicembre 2024 - Ancora un pestaggio in via della Villa Demidoff, una strada che negli anni ha cambiato pelle. L'ennesima scena di violenza ieri sera. Secondo quanto raccontato da chi vive erano in quattro contro uno. La persona lasciata a terra sarebbe stata soccorsa prima da un rider e poi dai residenti che hanno chiamato le forze dell'ordine. Sul posto la polizia e i sanitari del 118. "Abbiamo sentito le urla, le minacce, abbiamo visto gli spintoni. Poi il suono delle sirene" raccontano. Scene a cui, a proprio malgrado, la strada si sta abituando vista la frequenza con cui si registrano. "Ma ci vogliono mandare via di qui? Chi ci volete a vivere in questa città" si sfogano ancora su Facebook.

I residenti di via della Villa Demidoff, nel quartiere di Novoli, non ce la fanno più, e chiedono aiuto a gran voce. La via è da mesi presa d’assalto da spacciatori e delinquenti di vario genere che a tutte le ore del giorno e della notte devastano la quiete della zona. Secondo gli abitanti, a fare da calamita ai frequentatori un bar, una sala giochi e un minimarket che si concentrano in pochi metri. Sempre i cittadini della zona hanno presentato un esposto, firmato da 160 famiglie, per cercare di mettere luce sulla situazione. "Siamo costretti a confrontarci quotidianamente con spacciatori, risse e rapine alle attività del circondario. Il tutto è nato da quando, oltre alla sala scommesse che da sempre è in fondo alla via, è stato aperto un minimarket. Abbiamo paura, non ci sentiamo più liberi nemmeno di andare a buttare la spazzatura", racconta un'anziana del posto.

Le fa eco un'altra condomina: "L'altra sera ero scesa per buttare i rifiuti quando ho visto all'interno del palazzo tre persone che si drogavano. Ho una figlia e un figlio, sono molto preoccupata. Non siamo più liberi di uscire".

