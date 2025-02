Arriva l'elicottero di cantiere: via di Rosano chiusa il 19 febbraio

Bagno a Ripoli, 17 febbraio 2024 - Chiude nella giornata di mercoledì 19 febbraio via di Rosano, la strada dei pendolari della Valdisieve. Sono in fase di ultimazione – finalmente – i lavori per il ripristino del movimento franoso tra Vallina e le Gualchiere che nel 2014 e nel 2018 aveva portato detriti dal lato collinare sulla provinciale.

Mercoledì entra in azione l’elicottero per montare le barriere paramassi:sulla sommità di ciascuno dei 37 plinti già realizzati, sarà sistemato un profilato in acciaio "Heb 160" comprensivo di piastre e tiranti. Questa operazione avrà bisogno di 37 "rotazioni" dell’elicottero, una per ogni montante: dall’eliporto di cantiere trasferirà il materiale in corrispondenza di ogni plinto.

L'operazione può essere compiuta solo in condizioni meteorologiche accettabili - soprattutto per il vento - e anche la sua durata dipende dalle stesse condizioni meteo. Per motivi di sicurezza va interrotta la viabilità: il traffico sarà interdetto in entrambe le direzioni dalle 9,30 a massimo – garantiscono dalla Città Metropolitana – le ore 16, quindi in un orario non di punta per il traffico.

Il traffico tra Pontassieve e Firenze sarà deviato lungo la Strada statale 67, sul versante fiesolano. In caso di avverse condizioni meteo, tutto verrà rinviato di 24 o 48 ore, quindi con possibile chiusura rimandata a giovedì o venerdì. Il cantiere iniziato i primi di luglio doveva concludersi per la fine del 2024 e l’intervento dell’elicottero nello specifico era stato previsto dapprima per settembre, poi per gli inizi di dicembre. Ma le condizioni meteorologiche avverse e la tanta pioggia hanno rallentato le operazioni e costretto a cambiare la tecnica d'intervento.

Solo ora si può procedere con posa in opera dei montanti delle barriere paramassi con l'ausilio dell'elicottero. Il cantiere, già prorogato fino a metà febbraio, ha ottenuto un’ulteriore proroga a data ancora da definire, ma si conta entro fine marzo la viabilità possa tornare regolare, facendo dimenticare ai pendolari i disagi di questi mesi di senso unico alternato con semaforo.