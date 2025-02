Via del Serraglio resta chiusa dopo la frana. Anas interviene sulla 67

Via del Serraglio, sulle colline di Lastra a Signa, ancora chiusa al traffico dopo la frana causata venerdì dal maltempo. Servirà probabilmente un po’ di tempo per il ritorno alla normalità nella strada che ha registrato, a causa delle piogge abbondanti, il crollo di un tratto del muro di contenimento che circonda il convento di Santa Lucia.

Il cedimento, avvenuto all’altezza del civico 38, ha completamente invaso la carreggiata. Trattandosi di un muro di proprietà privata (l’ex convento di Santa Lucia è oggetto da alcuni anni di un intervento di recupero), saranno i proprietari a doversi accollare la sistemazione. Sempre a Lastra a Signa, la giornata di venerdì ha registrato numerosi interventi, anche se di piccola entità. I tecnici dell’amministrazione comunale sono stati impegnati nel monitoraggio delle frazioni e delle zone collinari per piccoli smottamenti.

Anas è intervenuta sulla 67, in località La Lisca, per rimuovere alcuni detriti, istituendo un senso unico alternato sulla strada, che è stata poi completamente riaperta ieri mattina. Qualche disagio, legato a ristagni d’acqua e conseguenti rallentamenti, si è avuto venerdì anche sulla Firenze-Pisa-Livorno, fra le uscite di Lastra a Signa e Ginestra Fiorentina, ma senza particolari conseguenze. Ieri, infine, in alcune zone del territorio si è registrata la mancanza o l’abbassamento di pressione dell’acqua. Inizialmente qualcuno ha ipotizzato un collegamento col maltempo degli ultimi giorni, ma il Comune ha poi precisato che il disagio era derivato dalla rottura di un idrante in zona Stagno. Passando al territorio di Signa, il maltempo non ha portato particolari disagi, anche grazie all’attivazione degli impianti del Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno. In funzione, in particolare, l’impianto di Castelletti per garantire il regolare deflusso delle acque ed evitare allagamenti.