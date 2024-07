Via Romana, al via i lavori di riqualificazione dei marciapiedi

Firenze, 29 luglio 2024 - Al via da oggi, lunedì 29 luglio, i lavori di riqualificazione dei marciapiedi e rifacimento del manto stradale in via Romana con chiusura nel tratto compreso tra piazza della Calza e via del Ronco. I lavori si concluderanno il 14 settembre. Il costo dell’intervento è di 173mila euro. “Un intervento di riqualificazione e allargamento dei marciapiedi per tutelare la sicurezza dei pedoni che transitano in via Romana - ha detto l’assessore alla Mobilità Andrea Giorgio -, andando ad allargare il più possibile, dove la strada lo consente, lo spazio di passaggio e allontanando il traffico dalle case. Al tempo stesso, andiamo a rifare il manto stradale che necessita di un intervento di sistemazione per la sicurezza di tutti”. Nello specifico, i lavori prevedono l’allargamento del marciapiede su un lato, l’abbattimento di barriere architettoniche, il risanamento da parte di Publiacqua di un tratto di fognatura e il conseguente rifacimento del manto stradale. Il tratto di strada oggetto dei lavori sarà chiuso con accesso consentito ai mezzi di soccorso e ai veicoli in ingresso e uscita dai passi carrabili; sarà sempre garantito il transito pedonale.

Per quanto riguarda i provvedimenti di viabilità correlata, sarà istituito un senso unico da via del Campuccio a via del Ronco per agevolare la viabilità di quartiere. Per raggiungere via Maggio, la viabilità alternativa sarà viale Petrarca, piazza Tasso, via del Campuccio, via Romana. Sarà infine possibile raggiungere via dei Serragli (grazie all’inversione del tratto di via Romana) sull’itinerario viale Petrarca, piazza Tasso, via del Campuccio, via Romana, via da Mori, via di Serumido. Deviato anche il servizio di Trasporto pubblico locale in direzione centro città. Le linee 36 e 37 provenienti da Cascine del Riccio e Tavarnuzze raggiungeranno la stazione di Santa Maria Novella sull’itinerario: piazzale di Porta Romana, viale Petrarca, piazza Tasso, viale Pratolini, viale Aleardi, viale Sanzio, piazza Pier Vettori, via Pisana, via del Ponte Sospeso, piazza Gaddi, Ponte della Vittoria, piazza Vittorio Veneto, viale Fratelli Rosselli, Il Prato, via Santa Lucia, utilizzando le fermate esistenti sul percorso deviato.

La linea 11 proveniente dal Galluzzo sarà deviata sull’itinerario: piazzale di Porta Romana, viale Petrarca, piazza Tasso, viale Pratolini, viale Aleardi, viale Sanzio, piazza Pier Vettori, via Pisana, via del Ponte Sospeso, piazza Gaddi, Ponte della Vittoria, piazza Vittorio Veneto, viale Fratelli Rosselli, Il Prato, via Curtatone, Lungarno Vespucci, piazza Goldoni, via della Vigna Nuova utilizzando le fermate esistenti sul percorso deviato. Sono previsti divieti di sosta in una parte di piazza della Calza per l’allestimento del cantiere e per l’istituzione di stalli riservati per i diversamente abili.