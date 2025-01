Via Roma, tornano i banchi. Oggi subito il test-verità

Il mercato settimanale di Signa torna su via Roma. Chiusi i cantieri per la pista ciclabile, i banchi troveranno posto ogni venerdì, da oggi, nella precedente sede: non più in via dei Colli, subito dopo il bivio del Crocifisso per chi arrivava dai Capitelloni, ma su via Roma, nel tratto fra via Argine Strada e via Matteotti. Si tratta della porzione di strada che ha visto nascere la nuova ciclabile e, proprio per questo, alcuni ambulanti hanno sollevato perplessità sul ritorno dei banchi: a preoccupare è il cordolo che separa la pista dalla carreggiata. Considerata la presenza di vari dislivelli, alcuni commercianti temono che ci sia il rischio di far inciampare gli utenti. Per il Comune, però, problemi e dubbi sono superati. Oltre che in questa zona, i banchi saranno poi disposti nella sede storica (quando il mercato non toccava via Roma) ovvero fra piazza della Repubblica e viale Mazzini. "La ciclabile - ha detto il sindaco Giampiero Fossi - non rappresenta solo un incentivo alla mobilità dolce, ma anche un’opera capace di garantire maggior vivibilità a tutta l’area del centro. Il progetto, infatti, si integra in un disegno urbano che punta ad aumentare i servizi, migliorare le infrastrutture e incrementare e agevolare la socialità cittadina". Intanto, entro la prossima primavera, sarà ultimata la posa del manto stradale in via Roma così da completare l’intervento in corso da molti mesi, finanziato coi fondi Pnrr.