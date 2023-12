Via Pistoiese, trovato l’accordo. Al via la messa in sicurezza: "Progetto pilota molto innovativo"

Le richieste e le proteste dei cittadini di via Pistoiese, al confine fra Signa e Campi Bisenzio, potrebbero finalmente trovare risposta. È stato infatti siglato l’accordo fra la Città Metropolitana di Firenze e i due Comuni per mettere in sicurezza un tratto della Sr 66, a partire dalla rotonda dell’Indicatore in direzione Pistoia. L’atto è stato quindi approvato all’unanimità dal consiglio metropolitano, su proposta della consigliera Angela Bagni (che è anche sindaca di Lastra a Signa).

"Si tratta di realizzare un progetto di messa in sicurezza di un tratto stradale urbano, che ha però le caratteristiche di strada extraurbana - ha spiegato Bagni - a forte tasso di incidentalità. Parliamo in totale di 4 chilometri tra il Comune di Signa e quello di Campi Bisenzio. L’accordo prevede la progettazione e realizzazione di un progetto pilota con elementi innovativi, ispirati ad alcuni progetti del nord Europa. Prevista l’applicazione di tecniche di moderazione del traffico (tecnicamente traffic calming) e di sicurezza".

I prossimi passaggi saranno la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di tutti i lotti di intervento; per individuare poi le risorse. La strada regionale 66, più comunemente nota come via Pistoiese, ha da tempo gravi problemi di sicurezza. Resta da vedere, non appena saranno pronti i progetti, quali saranno concretamente le misure messe in atto.

Li.Cia.