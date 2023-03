Via Pistoiese Iniziati i lavori Le modifiche

Sono iniziati ieri i lavori per il risanamento acustico di via Pistoiese, dalla rotonda di San Donnino all’Indicatore, fra Signa e Campi Bisenzio. L’intervento è suddiviso in lotti, per garantire la percorribilità di via Pistoiese in direzione Firenze per tutta la durata dei lavori. I primi effetti sono stati forti rallentamenti nelle circonvallazioni di Campi, oggi si vedrà. La prima fase dei lavori coinvolge il tratto tra piazza del Popolo e via Pistoiese, altezza civico 145. È stato istituito un divieto di transito ai veicoli di lunghezza superiore ai 7 metri sulla Pistoiese per la sola corsia di marcia che va dalla rotatoria via Liberto Roti verso via di San Crescipiazza del Popolo a Signa (esclusi veicoli di Autolinee Toscane, Alia e scuolabus). Divieto di sosta, con rimozione, nel tratto di via Pistoiese che va dalla piazza del Popolo fino al civico 145.