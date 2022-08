Via Palazzuolo, blitz della Municipale, controllate tredici attività

Firenze, 9 agosto 2022 - Altre tredici attività commerciali controllate dalla Polizia municipale in via Palazzuolo , strada nel rione fiorentino di Santa Maria Novella, spesso al centro delle cronache per il degrado e dove i residenti lamentano problemi di sicurezza e conflitti con alcune comunità straniere che che qui lavorano e vivono.

Le pattuglie dei nuclei speciali e dei reparti territoriali ieri hanno posto al setaccio altre tredici attività, staccando quattro multe : tre da mille euro ciascuna, per la m ancata esposizione dei prezzi della merce in venditae una da cinquanta euro per aver tenuta accesa la slot machine al di fuori dell'orario consentito. Sono state controllate anche diciotto persone, risultate tutte in regola .