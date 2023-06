Via Montebuoni a Tavarnuzze, buca sul manto stradale, interventi su via I Maggio e via Cassia

Nel mezzo del manto stradale di via Montebuoni a Tavarnuzze c’è una buca: all’altezza del civico 46 ha ceduto la carreggiata, proprio a metà tra i due sensi di marcia. Subito la polizia ha transennato la strada, in attesa delle procedure per i lavori, ma il tratto è percorribile deviando in entrambe le direzioni la viabilità nel parcheggio adiacente. Intanto per pulire a fondo il parcheggio di via I Maggio, dalle 8 del 29 giugno fino al termine dei lavori, divieto di sosta a tutti i veicoli fino al cavalcavia della superstrada. E contestuale intervento di taglio alberi, in via di Cappello all’altezza del lago di Villa Triboli senso unico alternato e limite a 30 Kmh. Senso unico alternato anche in via Cassia all’altezza del km 292 dal 3 al 14 luglio per rifacimento asfalto.