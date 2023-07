Via Le Bagnese, si rialza il muro Al via l’atteso consolidamento

Muro crollato in via delle Bagnese, pronto il progetto di ricostruzione. La giunta comunale ha approvato il progetto definitivo per l’opera di consolidamento del manufatto che si trova in Località il Mulino, sul lato destro della carreggiata per chi viaggia verso Scandicci, nel tratto prima dell’intersezione con via Libero Andreotti. L’investimento a carico del Comune di Scandicci è fissato in 149.900 euro da quadro economico. L’intervento è stato deciso dall’amministrazione comunale per far fronte ad alcuni cedimenti individuati nel paramento esterno. Dopo la fase della demolizione dell’attuale muro di sostegno è prevista la realizzazione di un muso di contenimento con un consolidamento da realizzare con pali infissi nel terreno, in misura di due ogni metro lineare. Nella progettazione dell’intervento è stata tenuta in particolare attenzione la presenza di numerosi sottoservizi, ovvero acqua, gas, fognatura, linee telefoniche, illuminazione pubblica ed elettricità. La sicurezza di via delle Bagnese è fondamentale per la fluidità del traffico nella zona nord est di Scandicci. E mancano ancora tutte le opere che servono all’incrocio tra via di Scandicci e via Poccianti. Le ultime piogge intense hanno messo in evidenza delle criticità soprattutto nella parte di via delle Bagnese che si trova alla fine del centro abitato. Su queste il comune ha deciso di intervenire.