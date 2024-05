Via Guelfa, fondi ai giovani. Qui la casa degli artigiani

Una ’casa’ per i giovani artigiani che portano avanti produzioni di qualità. Sarà questa la destinazione dei fondi situati in via Guelfa, nel quartiere di San Lorenzo. Il quadrilatero intorno all’ex convento di Sant’Orsola è al centro di un progetto di riqualificazione che prevede una serie di interventi riguardanti la sicurezza, la manutenzione delle sedi stradali, l’illuminazione, la mobilità, l’accessibilità e la reintroduzione di attività commerciali e artigianali di qualità. "La tutela e il decoro del centro storico passa anche attraverso la valorizzazione dell’identità culturale" ricorda l’assessore allo sviluppo Economico di Palazzo Vecchio, Giovanni Bettarini, spiegando che nell’ambito dell’operazione di recupero Sant’Orsola, è nata la possibilità di "non lasciare al mercato immobiliare alcuni fondi di via Guelfa" aggiunge Bettarini. Così, tramite un avviso pubblico, la Città Metropolitana è entrata in possesso di tre magazzini di 75, 130 e 35 metri quadrati per una spesa complessiva di 680mila euro. I locali, al momento in fase di restyling, saranno dati in localzione per la realizzazione, esposizione, commercializzazione di prodotti dell’artigianato fiorentino e per la formazione professionale in bottega, stimolando così la rigenerazione economica, sociale e turisitica del quartiere. "L’idea è sostenere le nuove generazioni di artigiani - continua Bettarini - e al tempo stesso sostenere produzioni di qualità". In questa operazione saranno coinvolte anche le associazioni di categoria proprio per capire meglio la formula della locazione di questi tre fondi - di cui uno, per la sua conformazione, può essere a sua volta suddiviso in più spazi - tenendo presente la possibilità di affitti calmierati e agevolati.

Barbara Berti