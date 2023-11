Via Gioberti, la banda del tombino fa razzia di bottiglie di vino

Firenze, 8 novembre 2023 - A distanza di una settimana i malviventi hanno bussato alla porta di Spartacus Bistrot di via Gioberti. Secondo quanto ricostruito, nella notte tra martedì e mercoledì, i ladri dopo aver infranto la vetrata con un tombino, sono scappati con il fondo cassa e una ventina di bottiglie. "Ho trovato tutto a soqquadro, hanno aperto credenze, cassetti e hanno lasciato anche il frigorifero aperto quindi ho dovuto buttare tutto quello che c’era dentro" racconta il titolare, Spartaco Favà. "E’ la seconda volta in una settimana – prosegue –. Mercoledì scorso sono entrati con un piede di porco e mi hanno portato via il pc, bottiglie di vino e la macchina per fare la pasta. Non è possibile andare avanti così". Sull'episodio indaga la polizia.