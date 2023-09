Via Galliano, topi di auto in azione: "Dopo il festino a base di crack la spaccata"

Firenze, 2 settembre 2023 - Con il gran rientro dalle vacanze sono tornati anche loro i topi di auto che stanno dando filo da torcere a tutta la città e in particolare alla zona di San Jacopino, una delle più colpite. A fare la triste scoperta, alcuni residenti di via Galliano che non appena visti i finestrini di due macchine infranti hanno allertato il Comitato Cittadini attivi San Jacopino. Il colpo d'occhio è stato inequivocabile: da un lato i resti del festino di crack e dall'altro i vetri a terra.

"Dai veicoli non è stato asportato nulla – sottolinea Simone Gianfaldoni, presidente del Comitato – quindi si tratterebbe di una bravata o, con più probabilità, della furia di qualcuno sotto effetto di sostanze stupefacenti. La situazione sta peggiorando notevolmente, da un lato ringraziamo le forze dell'ordine per il lavoro fatto e per l'appoggio dall'altro chiediamo maggiori controlli".