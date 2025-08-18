Via Fortini, i lavori per il rifacimento del muro privato inizieranno il 25 agosto

Firenze, 18 agosto 2025 - Si avvia finalmente a conclusione la vicenda di via Fortini chiusa per ragioni di sicurezza a causa del crollo di un muro privato. Gli uffici della Mobilità hanno infatti rilasciato una ordinanza della durata di 60 giorni a seguito della richiesta della proprietà per l’esecuzione dei lavori di rifacimento del muro privato crollato a causa del maltempo. Dal 25 agosto quindi la ditta incaricata della proprietà può iniziare l’intervento per il quale è stata presentata una SCIA alla Direzione Urbanistica e che consiste nell’abbattimento del vecchio e nella realizzazione del nuovo muro, previa costruzione di un paratia di micropali a sostegno del terrapieno retrostante. “È una situazione che crea disagi e che è andata avanti per troppo tempo”, dice l’assessore alla Mobilità Andrea Giorgio, “adesso i privati facciano al più presto, con responsabilità e nel minor tempo possibile un intervento molto atteso dai cittadini, soprattutto per i disagi e le difficoltà che ha creato al traffico della zona. Ci terremo in contatto con la proprietà e verificheremo il rispetto dei tempi”.