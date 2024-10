Via Donizzetti. Ecco 114mila euro per la riqualificazione

Via Donizetti, partita la riqualificazione. L’intervento costerà, alla fine, 114mila euro e prevede opere di manutenzione straordinaria nel tratto compreso tra via dell’Acciaiolo e via Ponchielli, a partire dal rifacimento della carreggiata. "Scandicci è una città in costante evoluzione – ha detto il vicesindaco, Yuna Kashi Zadeh – dove la crescita e lo sviluppo infrastrutturale vanno di pari passo con l’attenzione per la qualità della vita dei cittadini. Il nostro obiettivo è quello di creare spazi sempre più accoglienti e sicuri, valorizzando il territorio e rispondendo alle esigenze della comunità. Lavori come quelli su via Donizetti rappresentano un passo importante verso una città più ordinata e sostenibile. Continueremo su questa strada, portando avanti interventi che migliorino la vivibilità dei nostri quartieri, sempre con lo sguardo rivolto al futuro". Nel dettaglio, gli operai freseranno le parti di fondo stradale rovinate dalle radici dei pini; poi sarà passato il nuovo asfalto. Il progetto prevede anche il rifacimento del marciapiede interno di via Donizetti, la sostituzione delle zanelle nel tratto interessato dalla presenza dei pini, il rifacimento dei cordoli delle aiuole, la sostituzione dei pini che hanno creato danni notevoli a strade e marciapiedi con piante di bagolaro e la realizzazione di un impianto d’irrigazione, oltre alla riqualificazione del tratto di pista ciclabile. Il termine dei lavori è fissato per il 20 dicembre 2024.