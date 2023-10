Via Aleardi interdetta alle auto a Scandicci: pedonalizzazione al rush finale

La semipedonalizzazione del centro di Scandicci arriva alle battute finali. Da lunedì chiude via Aleardi. L’intervento per l’ultimo tratto inizia circa un mese dopo la riqualificazione di piazza Repubblica e il rinnovo del primo giardino pubblico di Scandicci. I lavori sono coordinati tra gli uffici del settore Opere pubbliche del Comune di Scandicci, la ditta aggiudicatrice e l’ufficio traffico della Polizia municipale che ha predisposto il piano di mobilità per il periodo del cantiere. Con la chiusura di via Aleardi restano percorribili l’asse viario perpendicolare via Giusti – via Leopardi, oltre a via Burchietti con la svolta verso le piazze Piave e Matteotti; così come disposto anche per i bus, il percorso per chi si muove tra via Dei Rossi e via Roma segue il tragitto via Alfieri, via Manzoni, via San Bartolo in Tuto, piazza Cioppi. L’inaugurazione del tratto finale della semipedonalizzazione, dovrebbe avvenire a dicembre.