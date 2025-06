Via al festival Next Generation. Sessanta ospiti divisi in sessioni

Ambra Angiolini, Andrea Delogu, Virginia Montemaggi e Margherita Vicario, fresca vincitrice al David di Donatello. Sono alcuni dei tanti ospiti, oltre 60, che da questa mattina al Teatro del Maggio di Firenze calcheranno il palco della quarta edizione del Next Generation Fest, l’evento della Generazione Z e Alfa più grande d’Italia. La Festa della Repubblica sarà all’insegna di ragazze e ragazzi, che hanno risposto in migliaia alla chiamata di Regione Toscana e Giovanisì. Personaggi dello spettacolo e dello sport, storici, divulgatori, imprenditori e content creator, porteranno la loro esperienza tra speech e interventi ispirazionali, suddivisi in due sessioni, dalle 9:30 alle 13 e dalle 14:30 alle 21. Tra le ultime adesioni, quella di Margherita Vicario, artista poliedrica, cantautrice, attrice e regista. Folta la rappresentanza di creatori di contenuti digitali: lo youtuber Aledellagiusta e Valentina Barbieri, che dal 2023 è anche tra i protagonisti di GialappaShow. Chiara Pavan e Shamzy, Virginia Montemaggi e Jakidale, Carolina Tedeschi e Jennifer Serpi. Ad alternarsi alla conduzione Chiara Piotto, giornalista Sky Tg24 con Veronica Maffei, giornalista che ha già presentato le edizioni precedenti e Gabriele Vagnato, conduttore, comico e content creator tra i più amati sul web. Confermati i Phrones, comici e content creator, per l’occasione veri e propri "inviati speciali" in giro per il teatro e non solo, con collegamenti in diretta sul mainstage. In apertura gli interventi del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e di Bernard Dika, portavoce del presidente Giani, coordinatore del progetto Giovanisì e ideatore del Next Generation Fest.