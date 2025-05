Via al concorso musicale. Ad aprire le masterclass il direttore Vessicchio

Entra nel vivo il concorso musicale ‘Città di Scandicci’. Ieri masterclass con il maestro Beppe Vessicchio, e tantissimi appuntamenti musicali messi in scena dagli oltre quattromila studenti di musica che arrivano da tutta Italia. Fino a domenica ci saranno jam session, e audizioni. Sono previste sezioni per solisti, duo e piccoli gruppi, ensemble, cori, orchestre e bande musicali. La manifestazione offre anche concerti, momenti di incontro tra giovani artisti e professionisti, masterclass di musicisti di fama. In continuità con quanto portato avanti dal Maestro Remo Vinciguerra, Presidente di Giuria dalla prima edizione e per ben 14 edizioni, il Concorso si è posto l’obiettivo di riunire musicisti provenienti da ogni parte d’Italia, e non solo, nella gioia di vivere giornate all’insegna della musica.

Il concorso "Città di Scandicci" negli anni è diventato esattamente un evento al quale partecipare per conoscere, confrontarsi e scoprire il bello che ognuno di noi può creare con impegno e dedizione. Ed è tutto pronto per l’evento di piazza, quello che scalderà i cuori degli appassionati. In agenda l’appuntamento è per domenica alle 17 con ’A Thousand Guitars in Scandicci City of Music 2025’, atto conclusivo del concorso.

A guidare l’iniziativa, aperta a tutti i musicisti, di ogni età e a qualsiasi livello di abilità, che suonano la chitarra acustica, elettrica o il basso ci sarà il chitarrista Giuseppe Scarpato. Scarpato, produttore e compositore, è attualmente produttore di Edoardo Bennato. Dal 2009 è docente stabile presso la sede centrale della Lizard di Fiesole dove è titolare dei corsi Rock, Blues e Hard Rock. Una grande festa di piazza per celebrare lo strumento più ‘pop’ che c’è.