Via al "Cammino della Setteponti"

Parte dalla Pieve di San Pietro a Cascia nel Comune di

Reggello il nuovo appuntamento col "Cammino della Setteponti". Da domani a domenica, i partecipanti alla sesta edizione, presentata ufficialmente in consiglio regionale, percorreranno 70 chilometri tra strade bianche, vigne, valli, borghi e pievi, per immergersi nella storia, nella cultura e nelle tradizioni della strada che ricalca la Cassia Vetus sull’antica strada che univa Arezzo a Firenze. Si parte alle 9 davanti alla pieve di Cascia per percorrere nella prima giornata 14,1 chilometri e poi via via fino alla Chiusa dei Monaci dove un pullman riporterà i partecipanti fino Reggello. Il Cammino della Setteponti nasce dall’impegno del Comune reggellese insieme a Castelfranco Piandiscò, Loro Ciuffenna, Terranuova Bracciolini e Castiglion Fibocchi.

Ma. Plas.