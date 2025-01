Vetrina Toscana festeggia 25 anni con un nuovo sito

Un quarto di secolo di attività per Vetrina Toscana, che ha festeggiato l’anniversario al teatro del Maggio musicale fiorentino. In 25 anni il progetto di Regione Toscana e Unioncamere, che promuove il turismo enogastronomico, è arrivato a coinvolgere 2mila imprese, realizzando 500 schede sui prodotti tipici, 400 ricette tradizionali e 360 eventi annuali, con una community di oltre 43mila follower. Vetrina Toscana, inoltre, è stata indicata come ‘Best practice’ dalla Commissione europea nella promozione dell’agroalimentare e ha ricevuto il riconoscimento per il miglior progetto di marketing dal Gruppo stampa turistica. L’incontro è servito a tracciare il bilancio dei 25 anni e a mostrare novità come l’uso dell’intelligenza artificiale che supporterà il progetto.

Inoltre, è stato illustrato il risultato di un’ analisi messa a punto da Aeffective, spinoff dell’Università degli Studi di Firenze, che ha permesso di individuare i ristoranti che effettivamente si dimostrano coerenti con il manifesto dei valori sottoscritto. Tutto questo grazie a un software che integra l’intelligenza artificiale con una nuova teoria filosofica dell’affetto. Interessante anche l’intervento di Roberta Garibaldi (nella foto), docente all’Università di Bergamo e presidente dell’Associazione turismo enogastronomico, che ha parlato delle ultime tendenze del turismo enogastronomico e dei primati della Toscana."Questa terra - ha spiegato il presidente della Regione Eugenio Giani - è leader nell’agricoltura biologica in Italia e abbiamo tra i numeri più alti di produzioni certificate. Se uniamo il dato sul turismo, risulta evidente come Vetrina Toscana possa accrescere e sfruttare la forza congiunta dei due settori".

Un progetto, quello di Vetrina Toscana, sempre in crescita: dopo l’apertura nel 2023 a Follonica del Mercato coperto di qualità che incarna il manifesto di valori del progetto, il 14 dicembre a Grosseto è stata inaugurata la prima bottega di Vetrina Toscana, vestita da Confcommercio Grosseto. Senza dimenticare l’estero: la rete dei ristoranti targati Vetrina Toscana si è allargato con l’entrata del ristorante ‘Acquolina’ a San Francisco.

