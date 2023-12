Vespucci record. Tre milioni di passeggeri

L’aeroporto di Firenze ha superato il record, mai raggiunto prima, di 3 milioni di passeggeri trasportati nel 2023. "Un traguardo storico, raggiunto dopo anni difficili per il settore, a dimostrazione dell’attrattività di Firenze e dell’impegno costante di Toscana Aeroporti nell’offrire una rete sempre più fitta di collegamenti: nell’ultimo anno, lo scalo fiorentino è stato, infatti, servito da venti compagnie aeree per un totale di quarantuno rotte, quattordici nuovi collegamenti, trentaquattro destinazioni internazionali e sette italiane", sottolinea l’amministratore delegato di Toscana Aeroporti, Roberto Naldi.

Il trend di crescita dell’Amerigo Vespucci, che, nei primi 11 mesi dell’anno, ha incrementato il traffico passeggeri del 38,1%, ha contribuito agli ottimi risultati raggiunti complessivamente dalla quotata. Da gennaio a novembre, infatti, negli aeroporti toscani di Pisa e Firenze sono transitati 7.695.513 passeggeri, in aumento del +22,5% rispetto al 2022. "Un ringraziamento particolare all’intero personale di Toscana Aeroporti che ha saputo superare le difficili stagioni del post Covid e che, grazie alla capacità di visione e programmazione a lungo termine, ha contribuito in maniera determinante al raggiungimento di questo storico risultato", aggiunge il presidente della società, Marco Carrai. Insomma, per gli stranieri Firenze si dimostra una delle mete preferite, e i dati che ormai sono quasi in linea con quelli pre Covid lo dimostrano. Per il 2024 il trend di crescita dovrebbe superare anche le attuali aspettative.

A.P.