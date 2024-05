Vertici di Toscana Aeroporti. Carrai resta presidente e Naldi ad. Assegnati gli altri incarichi

Non cambiano i vertici di Toscana Aeroporti: il Consiglio d’amministrazione della società che gestisce gli scali di Firenze e Pisa, riunitosi per la prima volta all’indomani dell’assemblea dei soci che ha eletto i nuovi amministratori per il 2024-26, ha confermato Marco Carrai come presidente, Roberto Naldi come amministratore delegato e Ceo, e Stefano Bottai come vicepresidente. Il comitato esecutivo, si legge in una nota, sarà formato da Carrai e Naldi (insieme nella foto), Mariano Andres Mobilia Santi, Antonella Mansi e Andrea Barbuti; il comitato controllo e rischi e sostenibilità da Mirko Romoli Fenu, Stefano Bottai e Patrizia Alma Pacini; il comitato nomine e remunerazioni da Bottai, Giorgio De Lorenzi e Luigi Salvadori.