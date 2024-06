Verso le elezioni. Ultime iniziative dei candidati

Ultimi colpi, per la combattutissima campagna elettorale a Borgo San Lorenzo. I big politici sono già passati, e mancano pochi giorni al responso delle urne, con i tre candidati che hanno programmato le ultime iniziative. La più creativa è Fulvia Penni, la candidata sostenuta da tre liste, due civiche, BorgoRosso e BorgoMissione e una del centrodestra, BorgoVisione. Così se qualche giorno fa aveva spiazzato tutti, invitando in piazza Marco Rizzo, candidato alle europee per Democrazia popolare e sovrana, attuale presidente onorario del Partito Comunista, e indimenticato esponente di Rifondazione Comunista eletto in Mugello, lunedì pomeriggio in piazza Garibaldi è arrivato a sostenerla uno dei maggiori esponenti di Fratelli d’Italia a livello nazionale, l’on. Giovanni Donzelli. E per la chiusura della campagna elettorale, venerdì, la candidata di BorgoRosso appoggiata dal centrodestra, sta preparando ancora qualche sorpresa, ma è in attesa di conferme. Già fissato invece l’incontro nella saletta Sicurgest, giovedì alle ore 21, per l’iniziativa "One Health", condotta da due dei candidati di Penni, i medici Filomena e Vannini.

Più tradizionali i programmi di chiusura campagna per il candidato della sinistra Leonardo Romagnoli: giovedì alle 18 sarà in piazza Garibaldi alle 18 e venerdì, stessa ora, al bar Jimmy di Luco. Con i banchini delle sue tre liste alla Fiera Agricola giovedì e venerdì. Infine la candidata del centrosinistra, Pd, socialisti, Italia Viva e civiche: Cristina Becchi sarà anche lei a chiudere la campagna elettorale nel capoluogo giovedì alle 18, ma in piazza Cavour. E nei giorni scorsi ha portato in piazza a sostenerla il segretario del Pd regionale Fossi, e l’on. Marco Furfaro, braccio destro di Elly Schlein. Mentre stasera Apericena di chiusura della lista "A sinistra" al The Roof.

Paolo Guidotti