Verso l’anniversario: "Strage dei Georgofili. Coltivare la memoria"

Il governatore Eugenio Giani conferirà il Pegaso d’oro della Regione Toscana all’associazione delle vittime della strage di via dei Georgofili a Firenze. Lo ha annunciato ieri il governatore nel corso della presentazione delle manifestazioni che si svolgeranno nei prossimi giorni per commemorare la strage avvenuta il 27 maggio 1993. "L’obiettivo è il senso profondo della memoria, contemporaneamente la cultura della legalità deve essere tra i giovani dominante", ha detto Giani.

"Quando pensiamo ai Georgofili noi parliamo di memoria e monito. Memoria per ricordare e monito perché diciamo con chiarezza che è un fatto che non si deve ripetere" ha detto Daniele Gabrielli, vicepresidente dell’associazione dei familiari delle vittime della strage dei Georgofili a Firenze. Gabrielli ha spiegato che "la trattativa Stato-mafia è un tassello importante della ricostruzione della vicenda della strage. In generale bisogna che le persone conoscano ciò che è accaduto".

Domenica 26 in piazza della Signoria a Firenze alle 21 "Nel tempo che ci resta", elegia per Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. A seguire il concerto "La cura? La cultura, contro le mafie: rimedi, canzoni e riflessioni" di e con Letizia Fuochi, voce e chitarra e con Francesco Frank Cusumano, chitarra. Iniziativa realizzata grazie al contributo di Fondazione CR Firenze. All’approssimarsi delle 1.04 del 27 maggio da Palazzo Vecchio si dirigerà verso via dei Georgofili il consueto corteo istituzionale, insieme ai familiari delle vittime, per la deposizione di una corona. Lunedì 27 a La Romola, San Casciano Val di Pesa alle 8: Santa Messa in suffragio delle vittime e a seguire omaggio alle tombe della famiglia Nencioni e di Dario Capolicchio nel cimitero di Sarzanello a Sarzana, in Liguria. Segue un incontro presso il Giardino de Il Tramonto della Romola con gli alunni della scuola primaria “Gianni Rodari” di Cerbaia. Dalle 11.30 alle 13 e dalle 15 alle 18 apertura al pubblico della sede dell’accademia e della mostra fotografica “27 maggio 1993”. Nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio dalle 18 "Memoria e ricercadella verità oltre il colpo di spugna". Nel corso della serata verranno proiettati video in ricordo di Giovanna Maggiani Chelli e di Andrea Purgatori. Lunetta Savino e Luca Zingaretti leggeranno il brano “Chi siamo noi“.