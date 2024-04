Verso la nascita di un corpo di ballo del Maggio

"Il nostro ministero sta spingendo e investendo molto sulla danza anche con maggiori finanziamenti. Stiamo per concludere la creazione di due nuovi corpi di ballo. La data di nascita tra la fine del 2024 e l’inizio del 2025". Parola del ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, in occasione della presentazione di ’Viva’ la danza’, lo show in onda su Raiuno il 29 maggio con l’étoile Roberto Bolle realizzato al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino. E lo storico teatro di Firenze dovrebbe essere la ’casa’ del nuovo corpo di ballo annunciato dal ministro che al momento conferma solo l’intenzione di ricostruire i corpi di ballo presso le Fondazioni Lirico Sinfoniche. "Ne nasceranno due tra Firenze e Bologna, tra Verona e la Fenice di Venezia" le parole di Sangiuliano. "Lo spettacolo tv vuole accendere i riflettori sul settore della danza ma anche sul Maggio per farlo rinascere con il prestigio che gli compete" aggiunge il ministro.