Verso il voto Sereni chiude in grande stile

Ha chiuso la campagna elettorale così come l’aveva cominciata: con il mondo della cultura schierato a sostenerla. E oggi per Claudia Sereni, arriverà anche la segretaria Schlein, annunciata per le 17 al comitato elettorale di via Pascoli. La prima uscita della candidata del centrosinistra, organizzata a fine settembre nel centro dei focolarini sulla collina di Scandicci vide la presenza di Daniela Morozzi, Andrea Bruno Savelli e Chiara Riondino. Allora fu uno scatto in avanti rispetto al panorama politico del momento. Ieri, dopo le primarie vinte e una campagna elettorale in via di conclusione, Sereni si è presentata in piazza della Resistenza – davanti a circa 300 persone – per un happening al quale ha partecipato nuovamente Daniela Morozzi, ma a dare manforte c’erano anche Paolo Hendel, sostenitore ‘di lungo corso’ della candidata, e Paolo Lorimer. La festa è cominciata alle 19,30 con cibo e drink per i simpatizzanti, ed è terminata dopo l’intervento sul palco della candidata, che ha chiesto ai suoi sostenitori l’ultimo sforzo in vista delle elezioni.

Dopo gli interventi dal palco, il concerto della cover band di Rino Gaetano. Colonna sonora della serata, il cielo è sempre più blu, famosa hit del cantautore, che ha segnato la chiusura dell’happening organizzato da Sereni. La candidata, sostenuta dalle liste del Pd, Avs, Azione, M5S e dalla lista Claudia Sereni sindaca, ha svolto in queste settimane una campagna battendo strada per strada la città dalle colline alla piana.

Sul fronte degli altri candidati, Claudio Gemelli (centrodestra) ha fissato la chiusura della campagna elettorale per domani alle 18,30 nel giardino del teatro dell’Aurora. "È stato un percorso straordinario – ha detto - e desideriamo celebrarlo tutti insieme. Sarà un’occasione perfetta per ringraziarvi di persona, brindare insieme e guardare al futuro con entusiasmo".

Sempre domani, ma a partire dalle 19 sempre in piazza della Resistenza, ci sarà la chiusura della campagna elettorale di Giovanni Bellosi. Alle 21 il candidato di Scandicci Civica parlerà ai cittadini per cercare di convincere gli ultimi elettori. L’altro candidato a sindaco, Enzo Bellocci (Pci) ha puntato invece su eventi più ridotti, nei circoli storici della sinistra scandiccese, San Giusto e Vingone, e ora si prepara alle elezioni in attesa di capire se il suo coinvolgente appello al voto, lanciato durante il dibattito organizzato da La Nazione davanti a un migliaio di elettori avrà portato o meno sostenitori.

Fabrizio Morviducci