Verso il voto Baroncelli e Marilli. Ecco le liste di supporto ai candidati

Ha rischiato di correre da solo, David Baroncelli, alle elezioni per il sindaco di Barberino Tavarnelle. Fino a pochi giorni fa era il solo candidato lui che è il sindaco uscente, poi si è aggiunto in corsa Fabrizio Marilli. A Barberino Tavarnelle iniziamo con gli assenti. Ovvero Obiettivo Comune. Lista civica di centro destra, aveva portato nel 1999, all’elezione per la prima volta dopo 70 anni di un sindaco, Michele Bazzani, non espressione della sinistra. Nel 2014 l’eredità politica di Bazzani era stata raccolta da Paolo Tacconi, ma poi la spinta si è via via affievolita e l’esperienza della "gatta" dall’animale rappresentato nel logo, non ha trovato spazio alle prossime elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno. A questa tornata, dunque, gli elettori di Barberino Tavarnelle troveranno due liste tra cui scegliere sulla scheda elettorale, Centrosinistra Barberino Tavarnelle e Pro Barberino Tavarnelle.

DAVID BARONCELLI

David Baroncelli, attuale sindaco, si candida per il terzo mandato ma non tanto perché beneficia della recente legge per i Comuni sotto i 15mila abitanti. Quanto perché la prima volta è stata quando quando venne eletto come primo cittadino di Tavarnelle Val di Pesa. Poi, in seguito all’unione con Barberino, è stato il sindaco del Comune unico. Nato a Firenze nel 1977, Baroncelli ha una squadra di 16 candidati consiglieri composta da molti "professionisti" della politica locale. Come Alberto Marini, attuale presidente del consiglio comunale, da un quarto di secolo alle prese con l’attività istituzionale. La novità è il ventenne Pietro Talluri, ma la lista presenta anche un curioso caso di omonimia, Benedetta Venezia come la candidata sindaco di San Casciano per il centro destra. Tra gli altri professionisti, Tiberio Bagni segretario del Pd locale e Giannino Pastori, in passato vice sindaco di Barberino.

FABRIZIO MARILLI

Fabrizio Marilli, 57 anni, fiorentino di nascita ma residente a Impruneta, si è affacciato all’agone politico come candidato di Pro Barberino Tavarnelle lista che declina in chiave locale il movimento nazionale Pro Italia. Con Tavarnelle, Marilli ha il legame dovuto alla mamma, tavarnellina, tornarta a vivere nel paese d’orgine dopo una parentisi a Impruneta. Anche se di fatto non da referimento ad una specifica area politica, come ha sottolineato il coordinatore provinciale Claudio Gemelli, Fratelli d’Italia non farà mancare l’appoggio al progetto di Marilli come alternativa al centro sinistra. Marilli, che è stato consigliere comunale di maggioranza dal 1996 al 2001 a Impruneta con il sindaco Pds Maria Capezzuoli, avrà una lista di 15 candidati consiglieri. Tra questi, Paolo Tacconi, che come si diceva, per alcuni anni ha rappresentato e portato avanti l’eredità politica di Obiettivo Comune di Michele Bazaani. Cinque donne su 15, è rosa il nome della candidata più giovane della lista, Sofia Baldini di 24 anni. Barberino Tavarnelle è un Comune di poco meno di 12mila abitanti istituito il 1 gennaio 2019 in seguito alla fusione tra Barberino Val d’Elsa e Tavarnelle Val di Pesa.