Versiliadanza e Balletto di Toscana in "Petit Galà"

Sarà una ’gran soirée’ con le eccellenze della danza l’appuntamento "Petit Galà" in programma stasera (ore 21) al Cantiere Florida (via Pisana 111R, Firenze), ultimo evento delle celebrazioni per il trentennale di Versiliadanza, compagnia guidata da Angela Torriani Evangelisti che dal 2012 condivide gli spazi e la programmazione del Teatro con Elsinor Centro di Produzione Teatrale e Murmuris. Sul palco i talenti under 30 di Balletto di Toscana Junior e Scuola del Balletto di Toscana. La serata sarà un viaggio tra il repertorio del balletto classico e neo-classico e coreografie originali del genere contemporaneo, sulle note di Aloisius Ludwig Minkus, Max Richter, Pëtr Il’ič Čajkovskij, Tale of Us, Riccardo Drigo, The Architect e molti altri. "Chiudiamo l’anno con felicità e gratitudine – racconta Angela Torriani Evangelisti –, non avremmo desiderato di meglio per festeggiare questi trent’anni della compagnia, un programma intenso e di altissimo livello ci ha accompagnati durante tutto il 2023".