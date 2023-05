“Vermi nella pasta a mensa”, rabbia degli studenti universitari

Sesto Fiorentino (Firenze), 10 maggio 2024 - “Pastasciutta col verme, insalata con formica o lumaca, uno scarafaggio per le scale. E poi porzioni misere, per giunta cucinate male”. È una galleria degli orrori quella inviata da un gruppo di studenti universitari del Polo di Sesto. “Da gennaio - raccontano i ragazzi, - la mensa ha riaperto con una nuova gestione. Ci sono stati subito dei problemi, tra porzioni risicate e qualità del cibo veramente scadente. Nel piatto, ci siamo ritrovati pastasciutta più simile alla colla e cibi non salati”.

Di fronte a questi pranzi da incubo diversi giovani hanno sporto reclamo al Dsu. “Più si va avanti e più le condizioni sanitarie peggiorano”, scuotono la testa gli universitari di Sesto. Alcuni si sarebbero addirittura sentiti male dopo aver mangiato a mensa. Una ragazza, in particolare, “ha vomitato due volte dopo aver mangiato gli spinaci”. Un’altra avrebbe invece accusato addirittura un’intossicazione alimentare. “Difficile dirlo con sicurezza, ma siccome i sintomi si sono manifestati un paio di ore dopo il pranzo il sospetto che tutto tragga origine dalla mensa viene…”, puntano il dito i ragazzi, che di fronte a tutto ciò hanno deciso di immortalare i piatti e “gli scarafaggi che si trovano in giro nei locali della mensa”. Ma c’è di più. Gli studenti lamentano anche “scarsa pulizia dei bicchieri e delle posate”. Insomma, la misura è davvero colma.

“Su questa ditta affidataria ci sono delle criticità. Per questo, è sotto osservazione da parte dell’azienda - dicono dal Dsu Toscana -. L’appalto è fino al 9 gennaio 2024 e come sempre prevede delle verifiche intermedie. Se verrà verificato il mancato rispetto degli standard previsti dal contratto, il Dsu farà le sue valutazioni”. Intanto, sempre dal Dsu fanno sapere che a breve a Sesto sarà aperta una caffetteria con alcune proposte anche per il pranzo. Infine, un appello. “Invitiamo i ragazzi ad essere il più possibile tempestivi nella segnalazione dei problemi”, concludono dal Dsu.