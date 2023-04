Nuovo punto ristoro Dsu Toscana per 13mila studenti del Polo Piagge

Un punto di ristorazione a sostegno di circa 13mila studenti. E’ questa la grande novità introdotta nel centro didattico "Le Piagge" grazie ad un accordo con l’Università degli Studi che ha concesso in comodato gratuito per cinque anni all’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana i due locali bar Polo Piagge ed Economia e Management, la cui gestione è stata affidata dal Dsu Toscana alla ditta Cimas srl di Roma. Presenti al taglio del nastro tra gli altri il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e l’assessora regionale Alessandra Nardini. Nel complesso didattico è al momento attivo il bar-caffetteria situato all’interno del polo didattico Le Piagge dove gli studenti possono fare colazione e veloci pause snack con prodotti da caffetteria e un servizio mensa con 80 posti interni e 40 esterni con l’offerta di un menù tradizionale composto da primi, secondi, contorni caldi, piatti freddi, prodotti da pizzeria, insalate con scelte vegetarianevegane e linea gluten-free (con possibilità di asporto). Le spese dei lavori di adeguamento dei locali sono stati sostenuti in parte dall’Università di Pisa ed in parte dalla ditta affidataria Cimas srl per rendere gli spazi funzionali e idonei allo svolgimento di attività di ristorazione collettiva. L’apertura dell’altro barristoro nel complesso di Economia e management è prevista invece presumibilmente con l’inizio del nuovo anno accademico.

Il servizio mensa del centro "Le Piagge" è accessibile dal lunedì al venerdì dalle 12.00 alle 14.30, il bar-caffetteria dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 18.00 (il sabato e i giorni prefestivi dalle 8.00 alle 13.00); i pasti da asporto possono essere ritirati dal lunedì al venerdì dalle 10.30 alle 17.00, anche tramite prenotazione on-line.

I locali sono destinati alla somministrazione di pasti agli studenti universitari in possesso della carta dello studente della Toscana ed altri soggetti autorizzati, come il personale docente e tecnico-amministrativo dell’Università che può fruire del servizio ristorazione alle tariffe previste dal Dsu. La presidenza dell’Azienda Dsu Toscana è convinta che la presenza di questi spazi all’interno dell’area didattica de Le Piagge "permetta di soddisfare le esigenze dei tanti studenti e personale universitario che richiedevano di fruire di una mensa nella pausa pranzo e di un coffee-break ben curato, aumentando dunque i servizi erogati a sostegno dei tanti frequentatori del complesso e in generale per tutta la comunità accademica pisana".