Posti letto e mense I gap da colmare

Dsu Toscana è l’Azienda regionale per il Diritto allo Studio Universitario che eroga servizi per gli studenti iscritti agli atenei di Siena, Firenze, Pisa: dalla ristorazione alle borse di studio e posti letto nelle residenze. A Siena sono 8 le residenze, più 2 a Monteriggioni (Uopini e Tognazza), per un totale di 1.384 posti letto. Il Dsu ha avviato nel 2023 un programma di manutenzione straordinaria nelle proprie residenze che riguarda porzioni o la totalità di alcuni degli edifici interessati, con il conseguente temporaneo riallocamento di parte degli ospiti per l’anno in corso in altre strutture di proprietà o in edifici privati. Fatto sta che attualmente nelle residenze senesi sono disponibili 727 posti letto su 1.384 (-517); in alloggi esterni del mercato privato sono attivate convenzioni e pagati gli affitti per 136 studenti.

I fuori sede, aventi diritto al posto alloggio su Siena nell’anno accademico ’22’23, sono 1.555 (1.176 italiani e 379 stranieri): ad oggi sono stati convocati 600 studenti dalla graduatoria degli aventi diritto, oltre i 682 già assegnatari confermati, per un totale di 1.282 da ospitare. La differenza fra posti alloggio disponibili e numero dei convocati deve tenere conto delle rinunce che permettono lo scorrimento della graduatoria e dei laureati che lasciano l’alloggio.

Poi ci sono le mense universitarie: chiusa in attesa dei lavori di ristrutturazioone la centrale Bandini, a Siena l’unica mensa a gestione diretta del Dsu è il self service di San Miniato; le altre mense sono a gestione indiretta. Nelle mense a gestione diretta sono erogati circa 280mila pasti l’anno; in quelle a gestione indiretta 650mila, per un totale di circa 930mila pasti. Infine il Dsu eroga a Siena 3.433 borse di studio (per Isee e merito) con un importo medio di 2mila, per complessivi 6,8 milioni di euro.

