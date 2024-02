Verde pubblico . Arrivano tre nuovi roseti in piazza della Resistenza

Rose bianche, ma anche e soprattutto viola. Sono in pieno svolgimento davanti al Comune di Scandicci i lavori di rifacimento del roseto di piazza Resistenza. L’amministrazione ci ha messo mano dopo che le vecchie piante avevano cessato il loro ciclo vitale. Il progetto di riqualificazione è previsto nell’area compresa tra piazza Resistenza e il Municipio, lungo la rampa per l’accesso al bar e alla terrazza pensile del palazzo comunale. È stato redatto dall’ufficio ambiente e verde pubblico. Resteranno le rose, ma al posto della distesa dei soli fiori bianchi saranno piantati roseti di tre specie diverse con colori differenti, una siepe gialla e un piccolo prato di arredo secondo un disegno articolato e pensato per segnare e definire in maniera ancora più appropriata i diversi luoghi. Al livello superiore del roseto – che è intervallato da una scala per la discesa verso la piazza – sarà piantato un filare di rose di specie alternate: Burgundy di color viola fucsia e Iceberg di colore bianco. Ai lati delle scale invece ci saranno due spazi con rose Scentimental, dai toni cromatici variegati. Lungo il dislivello sarà presente un piccolo prato di arredo, mentre al piano piazza una lunga siepe alta circa 50 centimetri, con fiori gialli di specie Berberis. I lavori sono seguiti dall’assessore all’ambiente Barbara Lombardini.