Raffiche di vento fino a 100 chilometri orari. Alberi caduti e tegole pericolanti

Firenze, 20 gennaio 2024 – Forti raffiche di vento a Firenze dove, tra ieri e oggi 20 gennaio, sono intervenuti i vigili del fuoco a causa di alberi caduti in strada, tegole pericolanti e altre verifiche di staticità e messa in sicurezza per i danni provocati dal vento. In tutto sono circa una ventina, di cui quattro ancora da svolgere, gli interventi dei vigili del fuoco.

La mappa dei danni

Nel capoluogo interventi nella zona di Poggio Imperiale e via Faentina, in provincia i vigili hanno operato dall'Impruneta a Bagno a Ripoli, in Mugello, a Certaldo e Montespertoli, a Fiesole, Tavarnelle e Empoli. Sempre per il forte vento intervento dei vigili del fuoco anche nel Pisano, in via Tosco Romagnola a San Frediano a Settimo nel comune di Cascina per un dissesto statico: la copertura in rifacimento di un edificio in ristrutturazione si è distaccata e, si spiega, molti pannelli in polistirene sono caduti nella strada sottostante senza provocare danni ne a persone ne a cose. La viabilità interrotta fino alla messa in sicurezza dei luoghi dell'intervento. Sul posto anche i carabinieri.

Le zone colpite dal maltempo

Secondo l’ultimo aggiornamento arrivato nella tarda serata di ieri sul profilo telegram del presidente della Regione Eugenio Giani le raffiche sono state superiori a 100km/h a Capraia e sulla costa, 90km/h a Peccioli, 82km/h a Sestino, 70km/h a Cerreto Guidi, 65km/h a Firenze. Nevischio in corso sui rilievi. L’allerta gialla per vento continua su tutto il territorio regionale fino alla mezzanotte di oggi.